России предрекли триумф над США в битве за газовый рынок Европы

Пандемия коронавируса и теплая зима 2019-2020 года могут помочь России одержать триумф над США в битве за европейский рынок газа. Об этом пишет The New York Times.

США в последние годы активно укрепляли позиции на рынке сжиженного природного газа (СПГ) и стали третьим по величине мировым поставщиком этого сырья после Катара и Австралии. Соединенные Штаты поставляют сырье на европейский рынок, где конкурируют с российским экспортом. Основным преимуществом американского СПГ является его дешевизна. Однако со снижением глобальных цен и ситуацией на рынке нефти Штаты лишаются своего главного козыря.

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«Во многом рост американского экспорта связан с дешевизной газа, который получают на сланцевых месторождениях в Техасе вместе с нефтью. Но США могут лишиться главного конкурентного преимущества на фоне остановки добычи американскими нефтяниками, снижения числа буровых вышек из-за кризиса и падения спроса на нефть», — поясняет газета.

Ситуация в американской нефтяной отрасли приведет к тому, что США будут добывать меньше сопутствующего газа на сланцевых месторождениях. «Это закончится сокращением американской доли на мировом рынке, особенно на европейском, и одновременно позволит России нарастить поставки», — сказал вице-президент по стратегии в канадском поставщике программного обеспечения для нефтяных и газовых компаний Validere Марк Ле Дейн.

Он отметил, что Россия уже имеет развитую газовую инфраструктуру и работает над наращиванием производства и поставок СПГ с помощью налоговых стимулов. Катар на фоне энергетического кризиса в мире также надеется нарастить поставки, чтобы компенсировать потери. В противном случае ситуация сильно ударит по государственным доходам королевства, писал ранее Bloomberg.

В ноябре 2019 года США вышли на первое место по поставкам СПГ в Европу, которая является главным для России рынком сбыта газа. По итогам года Штаты оказались на третьем месте. Однако позднее на фоне теплой зимы и переполненности хранилищ стало понятно, что США невыгодно поставлять сырье на европейский рынок в 2020 году. Так, компании Cheniere Energy, которая является главным американским экспортером СПГ, оказалось рентабельнее купить сторонний газ, чем сжижать и доставлять в ЕС собственный.

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