На Ямале проснувшийся медведь вышел к людям и столкнулся со сторожевыми собаками

В Ямало-Ненецком автономном округе бурый медведь вышел из спячки и пришел к проходной Харампурского месторождения, но столкнулся со сторожевыми собаками. Сделанную нефтяниками видеозапись опубликовал телеканал «Вектор».

На опубликованных кадрах видно, что медведя окружили трое собак и лают на него. Животное не нападет на них и пытается отойти в сторону, однако собаки продолжают его преследовать.

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Как пишет издание «Север-Пресс», на Ямале проснувшихся медведей заметили также на трассе возле поселка Пуровск, а около Ноябрьска обнаружили медвежьи следы.

В конце 2019 года чукотское село Рыркайпий оккупировали белые медведи. Они обосновались на мысе Кожевникова в 600 метрах от населенного пункта. Хищники не могли уйти оттуда из-за слишком теплой погоды, они питались тушами моржей, устраивавших там лежбище осенью. Животные начали покидать населенный пункт 11 декабря.

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