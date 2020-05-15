Стало известно о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вероятно, снова находится на своей вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря в районе пляжного курорта Вонсан-Кальма после очередного исчезновения. Об этом стало известно New York Post.

Как отмечает издание, в последние пару недель близ закрытого курорта было замечено несколько яхт. Одно из судов, судя по снимкам со спутника, в настоящее время стоит близ виллы Ким Чен Ына. Это может указывать на то, что северокорейский лидер уже находится в своей пляжной резиденции или прибудет туда в ближайшее время. Известно, что в марте замеченное судно прошло модернизацию в ремонтном доке.

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В то же время, пишет New York Post, в соцсетях и некоторых СМИ по-прежнему высказывают предположения, что Ким Чен Ын, возможно, вообще не покидал свое убежище в Вонсане, а на церемонии открытия завода по производству удобрений присутствовал не сам политик, а его двойник.

О том, что Ким Чен Ын снова пропал по неизвестной причине, сообщалось 13 мая. Отмечалось, что политик не появлялся на публике и не делал никаких заявлений уже 12 дней.

До этого северокорейский лидер уже пропадал на 20 дней. В частности, 15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии». Однако 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи и газета Rodong Sinmun опубликовали фотографии политика с церемонии открытия нового завода.

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