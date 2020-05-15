Безработным в Подмосковье объяснили порядок начисления пособий

Максимальная сумма доплаты по безработице в Подмосковье составляет 15 тысяч рублей, но пособие может прийти не в полном объеме, сообщила первый зампред правительства региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО.

«Если житель зарегистрирован в качестве безработного 20 апреля, то, соответственно, размер пособия ему придет в перерасчете за десять оставшихся дней», — объяснила она порядок начисления.

Она отметила, что на доплату могут рассчитывать жители, которые уже состоят на учете по безработице, а также потерявшие работу в период действия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. По ее словам, заявление на выплату пособия рассматривается в течение 11 дней.

Кроме того, начисление возможно только в том случае, если в текущем году гражданин работал не менее 60 календарных дней, и имеет постоянную регистрацию в регионе, рассказала Забралова. Также безработные с детьми получат по три тысячи рублей на каждого ребенка, добавила она.

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