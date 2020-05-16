Выявлен процент нарушивших санитарные ограничения объектов в Москве

В ходе проверок Роспотребнадзор выявил нарушения на 35 процентах общественных объектов Москвы. Большую часть нарушений устранили еще до завершения проверок или вскоре после их проведения, однако часть предприятий были закрыты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что проверки проходили в местах массовых скоплений людей: в торговых точках, на транспорте и объектах ЖКХ. Нарушения в основном коснулись необеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты, несоблюдения мер социального дистанцирования и отсутствия ультрафиолетовых ламп для обеззараживания помещений.

По фактам нарушений было составлено 173 административных протокола, также шесть предприятий был опечатаны. Среди них ресторан в Новой Москве и точка по продаже шаурмы.

Ранее столичные правоохранители отчитались о первых штрафах, выписанных за несоблюдение масочного режима в городе. Так, около 80 человек подверглись санкциям за отсутствие средств индивидуальной защиты при походе в торговую точку.

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