Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 281 тысячу

Общее число зараженных коронавирусом в России с начала пандемии превысило 281 тысячу. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Точное количество выявленных пациентов с коронавирусом — 281 752. За последние сутки в стране зафиксировали 9709 случаев заражения в 85 регионах.

За весь период пандемии в России скончался 2631 пациент с подтвержденным коронавирусом, выздоровели — 67 373 человека.

Общее количество заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 мая превысило 4,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь ее период скончались более 311 тысяч пациентов, более 1,69 миллиона человек выздоровели.

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