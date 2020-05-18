На Ямале впервые заметили белого аиста

Жители города Ноябрьск на Ямале сфотографировали белого аиста. По словам ученых, такая птица появилась в регионе впервые. Об этом сообщает «Красный север».

Орнитологи, долгое время работавшие на Ямале, никогда не встречали эту птицу. Ее также не замечали в Югре и Свердловской области.

Специалисты напомнили, что в ноябре 2019 года в регионе видели фламинго. Кроме того, на острове Белый люди встретились с черным коршуном. Причинами появлений нетипичных для Ямала птиц могут быть и деятельность человека, и изменения климата, уточнили ученые.

Ранее житель села Сыаганнах в Якутии заснял на видео брачный танец стерхов. На записи видно, как самец пытается привлечь внимание самки — он прыгает, машет крыльями и кружится. Самка большую часть видео сторонится от него и держит крылья сложенными.

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