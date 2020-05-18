Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило 30 тысяч

В Белоруссии число зараженных коронавирусом, по данным на 18 мая, превысило 30 тысяч человек. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Минздрав.

За последние сутки были выявлены 922 инфицированных. Общее количество случаев коронавируса составило 30 572.

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За время пандемии скончался 171 пациент, выздоровели 10 130 человек. Всего в стране провели свыше 364 тысяч тестов на коронавирус. Количество сделанных анализов на миллион населения — 37 093. По этому показателю Белоруссия находится в одном ряду с Германией и Великобританией, опережает Францию и Швецию, отмечает издание. По числу выявленных случаев коронавируса на миллион населения республика занимает 23-е место в мире и 16-е в Европе, по числу смертей на миллион населения располагается на 66-м месте в мире.

В Белоруссии не введены жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами и называл ситуацию вокруг пандемии психозом. 9 мая в Минске прошел парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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