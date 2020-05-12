Лукашенко посоветовал безработным белорусам пережить коронавирус на работе

В Белоруссии достаточно вакансий, чтобы найти работу и пережить пандемию коронавируса, заявил президент республики Александр Лукашенко. Отчет о совещании по мерам социальной поддержки граждан опубликован на сайте главы государства.

«Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке», — сказал Лукашенко и заметил, что если человек потерял работу, то вакансий достаточно. «И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им», — посоветовал безработным президент.

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Он напомнил, что в республике был выбран такой метод борьбы с распространением коронавируса, чтобы при сохранении здоровья граждан продолжать экономическую деятельность. У людей сохраняется возможность работать и искать новые места для трудоустройства, отметил глава государства.

Лукашенко добавил при этом, что все вопросы поддержки будут решать местные власти: «Все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Прежде всего губернаторам», — пояснил президента, подчеркнув, что «поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится».

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 24 873 человека, 142 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,2 миллиона человек; 287 тысяч скончались, более 1,5 миллиона излечились.

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