В Минздраве Подмосковья рассказали о лечении коронавируса на дому

В Московской области 18,5 тысячи пациентов с коронавирусом лечатся на дому, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Ее цитирует газета «Коммерсантъ» в понедельник, 18 мая.

«На практике после обследования только около 36 процентов из них имеют какие-то симптомы — температуру, насморк, боль в горле и так далее», — уточнила она.

По ее словам, состояние зараженных отслеживает специальный автобот, который по телефону собирает информацию об их самочувствии. Если пациент сообщает о температуре выше 38 градусов, то человека автоматически переключают на вызов врача на дом.

«С апреля мы сделали 260 тысяч таких звонков, и только 1,8 тысячи пациентам потребовался вызов врача на дом, это менее 10 процентов», — рассказала министр.

Стригункова отметила, что пациенты с бессимптомными случаями заражения не принимают специальные лекарства, так как у данных препаратов есть побочный эффект. Она пояснила, что иногда врач может прописать противовирусный препарат.

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