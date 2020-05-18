Раскрыты новые правила въезда в Севастополь

В Севастополе раскрыли новые правила въезда туристов — их обяжут сдавать экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио губернатора города Михаила Развожаева.

Выступая на заседании севастопольского оперштаба, чиновник поручил организовать тестирование уже со следующей недели, а на этой — провести закупку необходимого оборудования, чтобы «облегчить себе работу».

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По словам Развожаева, новая мера необходима из-за большого количества приезжающих туристов. Быстрая проверка на коронавирус позволит сократить число людей в обсерваторах. Кроме того, городские власти приняли решение отменить отправку на обсервацию людей, имеющих жилье в Севастополе, поскольку они смогут провести 14 дней в самоизоляции у себя дома.

На том же совещании губернатор поручил усилить работу блокпостов, назвав их «главным способом недопущения завозной инфекции». Он раскритиковал работу силовиков, пропускающих в город неучтенных туристов, которые могут избежать карантина и заразить местных жителей.

Так, за последние сутки в регионе зафиксировали новый случай коронавируса — инфекцию привез севастополец, вернувшийся 9 мая из Москвы на машине отца и беспрепятственно проехавший через блокпосты. Теперь специалисты проводят эпидемиологическое исследование, чтобы выяснить, с кем контактировал мужчина.

C начала пандемии в Севастополе выявлено 193 случая заражения коронавирусом, умерли два человека.

За последние сутки в России коронавирусом заразились 8926 человек. Общее число инфицированных в стране превысило 290 тысяч, из которых более 70 тысяч человек вылечились, 2722 умерли.

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