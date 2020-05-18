Россиянам назвали необходимое в самоизоляции количество сна. Врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Елена Вартанян напомнила, что спать следует не менее восьми часов в сутки. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Врач отметила, что надо спать отведенное время, чтобы не навредить своему здоровью. Также она дала еще несколько советов по соблюдению режима дня дома.

«Для поддержания иммунитета полноценно питайтесь, причем здоровой пищей, откажитесь от курения и употребления алкоголя, бережно относитесь к своей психике. Очень помогает иммунитету здоровый сон (не менее восьми часов в сутки)», — посоветовала специалист.

Также Вартянян дала рекомендации, как избежать сердечно-сосудистых заболеваний, учитывая малоподвижный образ жизни в сложившейся ситуации. «Чтобы избежать обострения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, не забывайте регулярно принимать лекарства, назначенные вам врачом, контролируйте артериальное давление. Уменьшите потребление соли и насыщенных жиров», — заключила врач.

Ранее в мае врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина напомнила, что полноценный сон способствует укреплению иммунитета человека.

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