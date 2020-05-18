Сыну Солженицына доверили крупнейшую угольную компанию России

Крупнейшая угольная компания России — СЭУК — объявила о смене генерального директора. Должность доверили Степану Солженицыну, сыну писателя Александра Солженицына, говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее в течение 15 лет должность занимал совладелец СУЭК Владимир Рашевский. Ему принадлежит 7,8 процента акций компании, он останется в совете директоров и будет отвечать за стратегию. Также Рашевский войдет в состав директоров «ЕвроХима».

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В свою очередь Солженицын продолжит руководить дочерней компанией СУЭК — ООО «Сибирская генерирующая компания».

Главным акционером СУЭК и «ЕвроХим» является миллиардер Андрей Мельниченко. Назначение произошло после того, как бизнесмен провел совет директоров в пятницу, 15 мая. Вместе с Рашевским ушли с должностей директор по производству и еще пара директоров, отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

СУЭК — крупнейший поставщик угля на внутренний российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири. Он ведет поставки в 48 стран мира. «Сибирская генерирующая компания» владеет 24 электростанциями, которые обслуживают более пяти миллионов потребителей в России.

В пресс-службе указали, что перестановки направлены на усиление рыночных позиций компании, а также большего взаимодействия между СУЭК и «ЕвроХимом» для повышения эффективности.

Ранее стало известно, что Украина ввела заградительные пошлины в размере 65 процентов на импорт российского угля для защиты внутреннего рынка.

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