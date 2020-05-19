В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за сутки, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

У пациентов был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Возраст умерших не уточняется. Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 1651.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что эпидемия коронавируса в стране может завершиться к июлю. Как считает специалист, даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не будут пиковыми.

В России за последние сутки выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Всего в стране зафиксировано 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.

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