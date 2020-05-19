На онлайн-платформе STAY состоится концерт Татьяны Булановой

На онлайн-платформе STAY состоится концерт российской певицы Татьяны Булановой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление, запланированное на 24 мая, пройдет в формате караоке. Каждый подключившийся будет видеть текст песен и сможет подпевать. Желающих будут выводить в прямой эфир. В категориях билетов, помимо стандартного доступа к онлайн-концерту, можно будет выбрать другие опции: доступ в фан-зону, автограф от артистки, а также встречу с Татьяной Булановой в сервисе ZOOM после концерта.

Татьяна Буланова — заслуженная артистка России, известная по хитам «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный», «Не плачь» и «Старшая сестра».

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