Главный критик обвинившей Байдена в харассменте женщины получил предупреждение

Представитель Тары Рид, недавно обвинившей кандидата от Демократической партии США на грядущих президентских выборах в стране Джо Байдена в сексуальных домогательствах, направил письмо-предупреждение одному из самых ярых критиков женщины, обвинившему ее во лжи и манипуляциях, с требованием прекратить продолжение противоправных действий. Копия письма была представлен Politico.

Линн Хаммер (Lynn Hummer) является владелицей благотворительной организации по спасению беременных кобыл в Санта-Крузе, штат Калифорния, США, где с 2014 по 2016 год Тара Рид была волонтером. Хаммер получила письмо от представителя Рид Дугласа Вигдора (Douglas Wigdor) с призывом прекратить давать какие-либо комментарии о Рид в «медиа и онлайн», так как они являются «ложными и клеветническими».

В интервью различным изданиям Хаммер описывала Рид как нечестного человека, извлекшего выгоду из благотворительной организации. По словам Хаммер, Рид выставила счет организации за дорогостоящие услуги ветеринара, обслуживающего ее личную лошадь.

«Эти оскорбительные, недоброжелательные и ложные заявления являются незаконными и явно направлены на то, чтобы запятнать и осквернить статус и репутацию мисс Рид», — говорится в письме. «Пусть это письмо послужит последним требованием, чтобы вы немедленно прекратили и воздержались от участия в этом или подобном деянии», — написал представитель Рид. Также Вигдор пожаловался на посты Хаммер в Facebook, в которых она писала, что Рид «врала Америке» относительно ее обвинений в сторону бывшего вице-президента США.

После получения письма Хаммер наняла адвоката, который на данный момент обвиняет представителя Рид в попытках заставить ее молчать. «Я нахожу весьма ироничным, что ее адвокат пытается запугивать свидетелей, когда он заявляет, что именно это и происходит с ней в деле Джо Байдена», — заявил адвокат Хаммера Пэт Харрис.

В середине апреля Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Байдена. По ее словам, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Рид рассказывала о харассменте маме, подруге, брату и бывшей коллеге. На фоне обвинений женщина призвала 77-летнего политика выйти из президентской гонки. Бывший вице-президент США отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило.

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