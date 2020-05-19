Лозунг в защиту женщин приписали противникам Байдена после дела о харассменте

Сторонники наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США на грядущих президентских выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена приписали лозунг в защиту женщин, который он неоднократно поддерживал, его противникам из числа республиканцев-консерваторов. Соответствующая статья появилась в The New York Times, внимание на нее обратил телеканал Fox News.
В вышедшей в нью-йоркском издании публикации отмечается, что после того, как бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в харассменте, консерваторы якобы намеренно исказили лозунг Believe Women («Верьте женщинам»), о своей приверженности которому не раз заявлял политик, добавив в него слово all — Believe All Women («Верьте всем женщинам»). Таким образом, считает автор статьи, правые политики попытались «поймать феминисток в лицемерную ловушку» и дискредитировать все женское движение. На самом же деле, говорится в материале, ни одна феминистка не должна верить всему, что говорят женщины, даже когда они говорят о пережитом сексуальном насилии.
Как отмечает Fox News, статья, которую сам канал назвал вызывающей изумление, уже подверглась критике в сети, в том числе среди журналистов других изданий. «Довольно явная попытка изменить правила во время игры», — отметил соучредитель издания RealClearPolitics Том Беван. Другие также напомнили, что когда речь шла об обвинениях в домогательствах в адрес представителя Республиканской партии, судьи Верховного суда США Бретта Кавано, демократы, не дожидаясь результатов расследования, призывали верить его предполагаемой жертве без каких-либо доказательств.
Ранее в мае лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил, что готов поверить на слово Байдену в деле о домогательствах. Он отметил, что ему достаточно того, что бывший вице-президент сказал, что этого не было.
В середине апреля бывшая помощница Байдена Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны политика. По словам Рид, в 1993 году Байден, занимавший тогда пост сенатора от штата Делавэр, в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Она рассказывала о харассменте матери, подруге, брату и бывшей коллеге.
На фоне обвинений Рид призвала 77-летнего Байдена выйти из президентской гонки. Байден отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило, и он даже не помнит женщину, обвинившую его в харассменте.