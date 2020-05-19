Муж и жена прожили в браке 76 лет и умерли с разницей в 15 дней

Муж и жена из Англии прожили в браке 76 лет и скончались с разницей в 15 дней: он — от коронавируса, она — от старости. Об этом сообщает издание Daily Star.

Джин (Jean) и Ричард Гест (Richard Guest) случайно познакомились в 1942 году, когда Ричард разбил мотоцикл перед домом Джин. Они поженились и прожили в браке 76 лет. У них было двое детей, двое внуков и трое правнуков.

Ричард владел строительной фирмой, а Джин была домохозяйкой. В последнее время оба жили в одном доме престарелых. В последние шесть с половиной лет о них заботилась их 63-летняя дочь, Никки Гест-Уолмсли (Nikki Guest-Walmsley).

97-летняя Джин скончалась от старости. Вскоре после этого 95-летнего Ричарда госпитализировали и выявили у него коронавирус. Он умер через 15 дней после смерти жены.

Никки сказала, что похороны ее матери пришлось отложить из-за смерти отца. Теперь их похоронят вместе. Женщина обеспокоена тем, что ее отец скончался в одиночестве, так как был изолирован из-за инфекции. «Я держала его руку за 22 часа до того, как его увезли в больницу. Папа решился на госпитализацию, чтобы вылечиться и увидеть, как растут его правнуки», — сказала Никки.

Из-за режима строгой изоляции на похороны супругов могут прийти всего десять человек.

Ранее сообщалось, что муж и жена из пригорода английского города Саутгемптон, графство Гэмпшир, умерли в один день в результате заражения коронавирусом. Когда мужчине сообщили о смерти жены, он отказался от лечения и снял с себя кислородную маску.

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