Оценена роль дистанционного голосования на выборах

Политологи оценили возможность дистанционного голосования на выборах, опираясь на историю и опыт разных стран. Они поделились своим мнением в ходе онлайн-дискуссии НОМ «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов».

Член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указал, что вносимые изменения в отечественный избирательный процесс находятся в тренде общемирового развития. По его словам, Россия опирается на опыт ведущих стран Европы и Америки. «Все в той или иной степени применяют голосование по почте: в некоторых случаях на национальной, в некоторых — на субнациональном уровне, факт: практика широко применима. В США сейчас 67 процентов избирателей, по данным последнего опроса, за то, чтобы распространить эту практику на грядущие президентские выборы».

Также Шаповалов провел параллель с нововведениями и выборами в Учредительное собрание: тогда был рад ограничений, связанных с криминалитетом. «И сейчас речь идет о преступлениях в процессе выборов. Фактически те лица, которые совершают фальсификации в ходе избирательной кампании, должны быть исключены из числа тех, кто может быть избран. То же самое было и во время выборов в Учредительное собрание: те, кто нарушал выборные процедуры — не участвовал. Также можно выделить преступления против личности. Мы освобождаем от влияния на политические процессы тех людей, которые совершили самое страшное — преступление против свободы, личности человека. Декриминализация — ключевой тренд нашей политики. Расширение ограничений, связанных с невозможностью бывших преступников участвовать в выборах — исключительно положительный момент. Критики власти обязательно и тут заявят об ограничении пассивного права, да это так, но во имя общества», — сказал он.

О зарубежном опыте «криминального ценза» также высказался профессор кафедры теории государства и права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Владимир Лафитский. Он рассказал, что необходимо создать правовое регулирование коммуникационных отношений. «Мы живем в расщепленном правовом пространстве, которое необходимо сплотить», — отметил эксперт.

Лафитский также указал, что прогресс зависит не только от государства, а от политических партий, структур. Так, напомнил он, в США есть опыт, который дает избирателям право выбора: «можете прийти на участок и не проголосовать по почте, но каждому избирателю, присылается по почте бюллетень. Они могут взять его с собой и проголосовать на определенном участке, а могут послать по почте. В Великобритании, например, создаются специальные центры для голосования».

Польский публицист Мачей Вишневский рассказал об опыте Варшавы проведения голосования по почте. Он указал на сложность процесса и предупредил, что государство должно быть хорошо подготовлено. «Нельзя приступать к выборам по почте не подготовленными, это только дает критикам веские аргументы о том, что выборы не были демократическими», — отметил он.

Эстонский политолог и журналист Николай Мейнерт предупредил, что при удаленном голосовании избиратель должен быть уверен, что его голос дойдет до общего подсчета. Ондако, несмотря на то, что Эстония давно ступила на путь цифровизации политических процессов, все равно по этому поводу возникают вопросы. «Должна сохраняться анонимность — это приоритет. Анонимность вступает в конфликт с контролем. Как это процесс проверять? Подготовка заранее необходима», — указал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!