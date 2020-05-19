Деньги брата Башара Асада арестовали по просьбе правительства Сирии

Правительство Башара Асада арестовало деньги брата президента страны Башара Асада, бизнесмена Рами Махлуфа. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о резервировании (предварительном аресте) активов Махлуфа, его жены и детей. Утверждается, что это произошло по просьбе сирийского правительства, однако ряд аналитиков и СМИ считают, что за арестом может стоять сам Башар Асад.

17 мая BBC News писали, что Рами Махлуф пожаловался на давление со стороны Дамаска. Владелец ряда крупных компаний рассказал, что на него оказывают давление: Махлуфа пытались вынудить покинуть пост. Помимо этого, правительство заставляло его выплатить 100 миллионов долларов в качестве компенсации за неуплату налогов. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает.

В ноябре 2019 года разгорелся другой скандал, главными фигурантами которого также были родственники Асада. Тогда стало известно, что они владеют как минимум 20 апартаментами в международном деловом комплексе «Москва-Сити». Совокупная стоимость всех купленных семьей апартаментов оценивается в 40 миллионов долларов (2,55 миллиарда рублей). Утверждалось, что родственники Асада вложились в московскую недвижимость, чтобы вывести деньги из охваченной гражданской войной страны.

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