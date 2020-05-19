Молдавия приняла решение о выходе из карантина

Власти Молдавии приняли решение о выходе из карантина начиная с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент республики Игорь Додон заявил, что будет снято большинство действующих в стране ограничений, однако не уточнил, какие именно из них сохранят силу. По его словам, более половины заразившихся коронавирусом граждан страны уже вылечились.

Он поблагодарил все страны, которые оказывали помощь Молдавии в борьбе с эпидемией, отдельно отметив вклад российской стороны. «Эта пандемия дала нам возможность еще раз понять, кто наши друзья. И русская поговорка "старый друг лучше новых двух" еще раз себя оправдала», — заявил Додон.

С 17 марта в Молдавии действовал режим чрезвычайной ситуации. В стране было остановлено международное авиасообщение, закрыты наземные границы. Помимо этого, в Молдавии запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в образовательных учреждениях, закрываются магазины и рестораны.

За период эпидемии коронавирусом в Молдавии заразилось 6138 человек. 217 пациентов скончались.

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