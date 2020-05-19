В Подмосковье отобрали участников программы «Земский учитель»

В Московской области отобрали 37 педагогов для участия в программе «Земский учитель», всего было подано 289 заявок, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 19 апреля.

По ее словам, каждый участник программы получит по одному миллиону рублей. Учителя будут преподавать в школах 32 городских округов, уточнила министр.

Каклюгина отметила, что на данный момент в селах региона работает порядка десяти тысяч учителей. Программа «Земский учитель» позволяет привлекать для работы на селе грамотных специалистов, подчеркнула она.

«Нам важно сделать образовательный процесс в равной степени эффективным для всех ребят, вне зависимости от их места проживания», — заключила глава ведомства.

В рамках программы «Земский учитель» специалистам, которые переезжают работать в школах сел и малонаселенных городов, выплачивается единовременная выплата в размере миллиона рублей. На новом месте учителя должны отработать несколько лет.