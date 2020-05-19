Стало известно о нежелании США отдавать бедным странам вакцину от коронавируса

США задумали не помогать бедным странам в борьбе с коронавирусом: они могут отказаться от поддержки резолюции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом стало известно газете Financial Times, беседовавшей с послами африканских государств в Женеве.

По их словам, американские дипломаты пытались убедить их в том, чтобы смягчить формулировки в тексте документа: там оговариваются условия, на которых бедным странам окажут помощь в борьбе с коронавирусом. Например, они смогут получить вакцину, не покупая патент.

Материалы по теме Жара против заразы Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе

Представители африканских стран отказались от предложения американских коллег: они боятся, что Вашингтон попытается помешать им получить средства на борьбу с инфекцией из-за нежелания потерять деньги. США и другие страны с сильным фармацевтическим сектором, например Великобритания, Швейцария и Япония, не хотят отдавать препараты и вакцины странам без патента. «При этом США уверены, что они первыми разработают вакцину, но это может быть и не так», — считают африканские дипломаты.

Директор исследовательской группы «Право и политика в области лекарственных средств» (Medicines Law & Policy) Эллен Ёт Хоэн добавляет, что богатые страны могут не только разработать вакцину раньше бедных, но и не предоставить ее бедным. Она напомнила, как африканские страны на протяжении нескольких десятилетий не могли получить препараты от ВИЧ. Голосование и обсуждение резолюции ВОЗ о помощи бедным странам должно завершиться во вторник.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!