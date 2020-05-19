ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

В России за несколько лет снизилось число школьников, пробовавших алкоголь и табак. Это показало исследование Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), результаты которого опубликовала всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В нем сообщается, что, по данным 2018 года, в России алкоголь пробовали 30 процентов мальчиков и 29 процентов девочек 15-летнего возраста. При этом в 2014 году, когда это исследование проводилось в прошлый раз, эти цифры составляли 41 и 44 процента соответственно.

Снизилось и число школьников, которые пробовали курить табак: четырьмя годами ранее сигареты хотя бы однажды курили 40 процентов 15-летних мальчиков и 31 процент их сверстниц. К 2018 среди 15-летних оказалось лишь 24 процента пробовавших курить мальчиков и 18 процентов девочек.

Опрос также проводился среди 11-летних и 13-летних детей, и в этих группах в РФ тоже заметно снижение: так, сейчас об опыте с табаком сообщают 11 процентов мальчиков против 21 процента в 2014 году и 9 процентов против 14 — среди девочек.

Всего исследование затронуло 227,4 тысячи детей из 45 стран. В России в опросе участвовали около 4,3 тысячи школьников.

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