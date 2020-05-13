Южнокорейские дети остались без анонимных мессенджеров из-за педофилов

Власти Южной Кореи решили запретить несовершеннолетним скачивать некоторые мобильные мессенджеры из-за ряда сексуальных преступлений. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Речь идет об анонимных приложениях, где нельзя установить личность пользователя и сохранять историю переписок, в частности, Telegram. Представители министерства по вопросам гендерного равенства и семей считают, что это позволит защитить детей от педофилов. «Мы планируем создать более безопасную онлайн-среду для несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.
Назначение вступит в силу ближе к концу 2020 года. Затем операторам приложений предоставят трехмесячный льготный период.
Такая реакция властей была вызвана серией преступлений, в результате которых пострадали десятки женщин и более 15 подростков. Около 260 тысяч человек перечисляли преступникам деньги, чтобы подключиться к Telegram-каналу с порнографией: к ее созданию женщин и несовершеннолетних принуждали шантажом.
Согласно данным правительства Южной Кореи, только 13,3 процента приложений, работающих в стране, требуют идентификации пользователей. Еще 72,8 процента предлагают услуги резервного копирования.