Южная Корея назвала неизбежной вторую волну коронавируса

Власти Южной Кореи назвали неизбежной вторую волну коронавируса. Об этом сообщает The Korea Herald.

Представители министерства здравоохранения страны отметили, что вторая волна коронавирусной инфекции представляется неизбежной. По их словам, Южная Корея сделает все необходимое, чтобы подготовиться к ней. Кроме того, чиновники отметили, что граждане могут гордиться графиком кривой распространения вируса в стране — за последние сутки зафиксировано только девять новых случаев, из них четыре это медработники, работавшие с зараженными.

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Власти также заявили, что рассматривают возможность выборочного обследования среди наиболее бедных слоев населения. Известно, что страна готовится к поэтапному смягчению правил социальной изоляции.

Всего в стране зафиксировано 10,6 тысячи случаев заражения вирусом, 237 человек, заболевших COVID-19, умерли.

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