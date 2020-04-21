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Южная Корея назвала неизбежной вторую волну коронавируса

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Фото: Lee Jin-man / AP

Власти Южной Кореи назвали неизбежной вторую волну коронавируса. Об этом сообщает The Korea Herald.

Представители министерства здравоохранения страны отметили, что вторая волна коронавирусной инфекции представляется неизбежной. По их словам, Южная Корея сделает все необходимое, чтобы подготовиться к ней. Кроме того, чиновники отметили, что граждане могут гордиться графиком кривой распространения вируса в стране — за последние сутки зафиксировано только девять новых случаев, из них четыре это медработники, работавшие с зараженными.

Власти также заявили, что рассматривают возможность выборочного обследования среди наиболее бедных слоев населения. Известно, что страна готовится к поэтапному смягчению правил социальной изоляции.

Всего в стране зафиксировано 10,6 тысячи случаев заражения вирусом, 237 человек, заболевших COVID-19, умерли.

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GUAYAQUIL, ECUADOR - APRIL 08: In the north of Guayaquil, people with vehicles continue to make long lines waiting to bury their deceased relatives on April 8, 2020 in Guayaquil, Ecuador. According to official information provided by WHO, Ecuador has over 4,000 confirmed cases and 242 deaths of COVID-19, making it one of the worst-hit countries per capita in the region. Local authorities said that figures are likely to be much higher as most people are not being tested or diagnosed. Dead bodies remain the streets as morgues and hospitals are overcrowded. The port city of Guayaquil and its surroundings, with 4 million inhabitants, has two thirds of the cases of COVID-19 of the country. (Photo by Eduardo Maquilón/Getty Images )«Это напоминает фильм ужасов»
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