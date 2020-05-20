Танк «Белый орел» сняли на видео вблизи

Журналисты издания 47news сняли вблизи на видео модификацию танка Т-72, прозванную «Белым орлом». Боевую машину перевозил тягач, который вечером 19 мая полицейские остановили на петербургской кольцевой автодороге.

Танк перебрасывают с ремонтного завода на полигон для участия в маневрах. В публикации отмечается, что бронетехника так и продолжает стоять на обочине шоссе, возле тягача дежурит патруль ДПС.

На кадрах, сделанных ночью и днем, запечатлен Т-72 с частично белым корпусом и башней привычного для российских танков зеленого цвета.

«Белый орел» — неофициальное название танка Т-72Б1. Модернизованные машины данной модификации поставлялись в Никарагуа и Лаос. Свое название танк получил из-за белой окраски, в которой демонстрировался на выставке в подмосковном Жуковском в 2012 году.

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