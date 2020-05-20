Описаны роскошные ужины Помпео для политиков и бизнесменов

Госсекретарь США Майк Помпео вместе со своей женой Сьюзен с 2018 года регулярно устраивал роскошные ужины, на которые приглашали богатейших бизнесменов, судей Верховного суда и политических тяжеловесов. Они получили название «ужины Мэдисона» в честь четвертого президента США и пятого госсекретаря страны Джеймса Мэдисона, который любил собирать у себя политических деятелей и интеллектуалов, описывается в расследовании NBC News.

Источники в Госдепартаменте рассказали, что ужины Помпео устраивал не на свои личные средства, а на деньги налогоплательщиков. По данным расследователей, с 2018 года госсекретарь США организовал не менее 20 «ужинов Мэдисона», на которых побывали около 500 человек. Порядка 29 процентов приглашенных были бизнесменами, примерно столько же политиков и членов правительства, четверть гостей — представители медиа и сферы развлечений, и только 14 процентов — дипломаты или чиновники из других стран.

Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендез заявил, что его беспокоят сообщения о том, что Помпео, возможно, использовал средства налогоплательщиков для проведения мероприятий, не имеющих ничего общего с внешней политикой. При этом пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортэгус назвала ужины возможностью обсудить сложные вопросы внешней политики с учеными, предпринимателями, дипломатами и журналистами. Она добавила, что Помпео «много получил» от этих встреч.

Современные «ужины Мэдисона», как правило, начинаются в 18:00 и завершаются в 21:00. Гостей сначала угощают коктейлями, затем подают основные блюда. На одном из последних мероприятий в январе, в разгар обострения отношений США и Ирана, Помпео и его жена принимали у себя посла Саудовской Аравии в Вашингтоне принцессу Раму бинт Бандар, генерального директора компании Raytheon Томаса Кеннеди, советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, ведущего Fox News Брайана Килмида.

Источники издания сообщают, что роль Сьюзен Помпео на таких ужинах центральная фигура — она напрямую общается с политиками, утверждает списки гостей и меню. Некоторые чиновники опасаются, что Майк Помпео в дальнейшем использует ужины, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с руководством Республиканской партии или ее финансовыми спонсорами. Собеседники предполагают, что госсекретарь США таким образом готовится выдвинуть свою кандидатуру на пост президента через четыре года.

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