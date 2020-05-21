В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.

Всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

По данным на 20 мая, в России за 24 часа было зафиксировано 8764 новых случая заражения коронавирусом. Тогда сообщалось о 308 705 заболевших в 85 регионах с начала пандемии, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Как свидетельствуют данные портала Worldometers, число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Согласно его информации, на 21 мая 0:50 по московскому времени на планете заражены 5 058 715 человек. Также сообщается о 328 186 умерших и о более чем двух миллионах излечившихся. При этом активными остаются 2,7 миллиона случаев заражений. Из них 2,68 миллиона пациентов (98 процентов) находятся в состоянии средней тяжести, еще 45 769 пациентов — в критическом.

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