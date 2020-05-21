Обнаружено направление для рывка благодаря пандемии коронавируса

Одним из направлений, которое ожидает рывок в развитии благодаря пандемии коронавируса, станет медицина, считает доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру».

Подобные пандемии события заставляют по-другому смотреть на вещи, организовывать медицину и обнаружить более точные методы, полагает он. «Если в такой ситуации можно говорить о позитивном эффекте — то в этом его можно увидеть», — сказал Аграновский.

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По мнению специалиста, ситуацию с коронавирусом можно рассматривать в качестве тренировки к возможным в будущем более серьезным испытаниям. «Эта система сейчас подстраивается: делать тестов больше, делать их точнее, разрабатывать быстрее. Плюс система подстраивается административно», — уточнил вирусолог.

Ранее в мае Аграновский назвал вакцину от коронавируса, которая будет разработана в будущем, оружием в борьбе с повторными вспышками инфицирования. В то же время он заметил, что с созданием вакцины глобальная пандемия не закончится и в любое время могут возникнуть новые вспышки мутаций вируса.

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