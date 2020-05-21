Более 40 тысяч безработных москвичей получают установленную Собяниным доплату

На сегодняшний день уже более 40,5 тысячи обратившихся за помощью москвичей получают региональную компенсационную выплату для тех, кто недавно потерял работу из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, введенную по поручению Сергея Собянина в столице. Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19500 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Уже полтора месяца в Москве действуют временные ограничения. В этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу. Центры занятости населения работают в дистанционном формате, жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в Москве на сегодняшний день насчитывается порядка 128 тысяч безработных, вставших на учет.

Для удобства горожан на портале mos.ru была реализована возможность подачи заявки на признание граждан безработным. Также для получения статуса безработного можно подать заявку на сайте Центра занятости населения «Моя работа», выбрав услугу «Оформление пособия по безработице и поиск работы».

Рассчитать сумму пособия по безработице можно по ссылке на портале Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

