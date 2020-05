Власти Москвы заявили о достоверности данных о смертности от коронавируса

Данные о смертности от коронавируса в Москве перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности. Об этом заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Она отметила, что столичные власти придерживаются политики полной открытости в ситуации с данными о распространении инфекции. «С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел», — добавила Ракова.

По ее словам, «Москва, наверное, единственная», кто опубликовал данные о смертности за апрель в открытом доступе, чтобы эту информацию могли использовать все.

Ранее американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России, в свою очередь, объявил материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой, а также указал на нарушение принципов журналистики: их авторы не привели точку зрения российской стороны.

