Коалиция США ликвидировала двух главарей ИГ в Сирии

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о ликвидации в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор двух главарей «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление штаба операции «Непоколебимая решимость».

Двое региональных лидеров террористической группировки — Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи — были убиты в результате совместной операции «Демократических сил Сирии» (ДСС) и международной антитеррористической коалиции во главе с США. Это произошло 17 мая, однако заявление обнародовали только сейчас. Отмечается, что террорист Исмаил аз-Зави занимался распространением указаний руководства группировки среди ее членов на севере Багдада. Второй отвечал в том числе за приобретение и транспортировку оружия.

Ранее в марте сообщалось, что два гражданина США и один гражданин Великобритании погибли в результате атаки на американскую базу в Ираке. Позднее США нанесли авиаудары по пяти складам с оружием шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.

После произошедшего Ирак осудил авиаудары США. В Багдаде указали, что они нарушают суверенитет страны, а также являются агрессией в отношении ее регулярных сил.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!