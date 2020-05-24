Нарушители тишины устроили скандал приехавшим на вызов полицейским без масок

Видео: 74.ru

В Челябинске к нарушившим тишину жителям, по вызову соседей, приехали полицейские. Сотрудников МВД встретили скандалом из-за того, что они не надели защитные маски. Об этом сообщается на сайте городского портала 74.ru.

Шумная компания, снимая встречу с полицейскими на телефон, отказалась подписывать административный протокол и настаивала, чтобы те покинули квартиру.

Мужчина, приславший изданию видео общения с сотрудниками МВД, объяснил, почему поступил таким образом. По его мнению, он может не соблюдать требования, если сами полицейские этого не делают.

«Они без маски пришли и сказали, что им так положено. Ну я и отказался. В стране введен масочный режим. Вы должны соблюдать. Если вы какие-то законы соблюдаете, а другие нарушаете, ну как бы…», — заключил мужчина.

При этом он согласился с тем, что, возможно, нарушил тишину, так как в квартире было включено караоке.

В пресс-службе ГУ МВД по региону на запрос журналистов городского портала ответили, что проверят информацию.

24 мая сообщалось, что посетитель заправки в Москве уехал, не заплатив за бензин, после того, как его не пустили к кассе без маски. В полицию обратилась администратор АЗС, которая сообщила, что молодой человек должен был 3,5 тысячи рублей. Полиция уже начала поиски подозреваемого.

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