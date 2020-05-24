Пригожин отрекся от слов о «чудовищном положении» артистов

Продюсер Иосиф Пригожин после жалоб о том, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, отрекся от своих слов. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что, говоря о «чудовищном» положении артистов, имел в виду не популярных артистов, а обычные творческие коллективы. «Артисты — это не только звезды. Какие же все глупые, какой же у всех мозг просто», — сказал Пригожин.

Он добавил, что, кроме звезд, есть еще и другие люди. «Что же за дебилизм какой-то, что за узколобость такая», — пожаловался он.

Ранее Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, поскольку все они лишились возможности зарабатывать. Продюсер подчеркнул, что артисты, как и прочие граждане, платят налоги, и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке. После этого ряд российских артистов раскритиковал слова продюсера.

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