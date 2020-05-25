Швеция решила спасти бедные страны от гуманитарной катастрофы

Правительство Швеции решило выделить 380 миллионов крон (около 38 миллионов евро) на спасение бедных стран, которые пострадали от пандемии коронавируса и находятся на пороге гуманитарной катастрофы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительственной канцелярии.

Деньги будут выделены из бюджета на гуманитарную помощь, их разделят между Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, Всемирной продовольственной программой ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По словам министра международного развития страны Петера Эрикссона, многие бедные страны оказались на грани гуманитарной катастрофы.

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При этом сама Швеция приготовилась к рекордному экономическому кризису со времен Второй мировой войны. Министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила, что в этом году крупнейшая экономика Скандинавии сократится на семь процентов. Это происходит несмотря на то, что власти страны отказались вводить жесткие ограничительные меры и карантин ради спасения экономики.

Из-за коронавируса в условиях крайней нищеты могут оказаться 60 миллионов человек во всем мире. Такой прогноз сделали аналитики Всемирного банка. Спад мирового ВВП в текущем году составит пять процентов.

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