Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 362 тысячи

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 362 тысячи. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки зафиксировали 8 915 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 118 798.

Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 3 807 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 87,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 346 232 пациента, 2,23 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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