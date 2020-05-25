Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 353 тысячи

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 353 тысячи. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки зафиксировали 8 946 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 118 798.

Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 3 633 человека.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло 5,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 96,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 345 060 пациентов, 2,17 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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