Премьер Нидерландов не смог увидеться с матерью перед смертью из-за карантина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог увидеться с матерью перед смертью из-за карантинных мер. Об этом сообщает The Guardian.

Рютте сам рассказал о смерти 96-летней матери, она скончалась в доме престарелых в Гааге. Политик не видел ее несколько недель из-за карантинных мер, принятых в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом. «Сейчас мы попрощались с ней в узком кругу семьи. Надеемся, мы сумеем справиться с этой потерей», — отметил Рютте.

Пресс-секретарь премьера подчеркнул, что Рютте «выполнял все директивы», даже несмотря на болезнь матери. В частности, они предписывают не посещать дома престарелых. The Guardian отмечает, что мать Рютте не была заражена коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в Нидерландах зарегистрировано 45,6 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией; 5,8 тысячи человек умерли, 174 пациента вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!