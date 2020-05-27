Мусульманка в хиджабе впервые стала судьей в Британии

Мусульманка Раффия Аршад стала первой женщиной в хиджабе на должности судьи в Великобритании. Об этом сообщает The Independent.

40-летняя женщина уже более 17 лет ведет юридическую практику. Она считает, что ее пример очень важен для других мусульманок: по ее словам, с ранних лет ей говорили, что она не сможет добиться успеха в профессии из-за своего происхождения. Вопреки этому она не стала отказываться от хиджаба в течение всей карьеры.

Она рассказывает, что получила слова поддержки от множества людей в связи со своим назначением — однако периодически коллеги по цеху не сразу понимают, что она и есть судья, принимая ее за клиента или переводчика. «До сих пор есть предубеждение, что профессионалы высокого уровня не выглядят как я», — приводит издание ее слова.

В своей карьере Аршад занималась адвокатской практикой по ряду направлений, многие из которых относятся к жизни британских мусульман: семейным правом, насильственными браками, вопросами калечащего женского обрезания, а также делами, относящимися к исламскому праву.

В 2019 году иранская правозащитница Саба Корд Афшари была приговорена к 15 годам тюремного заключения. Одним из ее преступлений признали протест против обязательного ношения хиджаба в стране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru