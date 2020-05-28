На Украине заявили о сорванной военной агрессии России

Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавируса сорвала военную агрессию, которую Россия якобы планировала на весну 2020 года. Об этом сообщает Gordonua.com.

По словам Романенко, весь прошлый год Россия пыталась «дипломатическим путем навязать Украине свои правила игры», в частности, вынудить Киев «подписать соглашения с боевиками», которые «были на руку Кремлю». Однако попытки не увенчались успехом. «Именно поэтому Путин и планировал на весну очередное военное обострение на Украине, чтобы вновь заставить нас пойти на уступки», — утверждает генерал.

По его мнению, Россия, скорее всего, планировала разделить Украину «по Днепру», «чтобы попытаться еще раз создать так называемую Новороссию». «Исходя из мощи вооруженных сил РФ, они вполне это могут сделать, — заявил Романенко. Под ударом также могли оказаться страны Балтии, добавил генерал. Однако планам Кремля, утверждает украинский военный, помешала ситуация с коронавирусом.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стране нужны новые подходы и концепции в сфере национальной безопасности, поскольку в будущем возможны биологические войны и конфликты в космосе.

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