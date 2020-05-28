Московские врачи прибыли в Ингушетию для борьбы коронавирусом

Видео: Официальный сайт Республики Ингушетия

Бригада московских медиков прибыла в Ингушетию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, спецборт со специалистами приземлился в аэропорту Магас в четверг, 28 мая. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Команда состоит из шести врачей различной специализации. По словам руководителя группы, хирурга Арнольда Маркарова, они ознакомятся с условиями и методами лечения инфекции в больницах Ингушетии и поделятся своим опытом.

Также спецбортом доставлены различные лекарства и препараты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, средства индивидуальной защиты.

Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным поручил оказать помощь субъектам, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. В частности, речь шла об отправке в регионы московских врачей. Собянин заверил, что данная помощь будет оказана.

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