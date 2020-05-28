Литва подготовилась ко второй волне коронавируса

Правительство Литвы подготовило план действий на случай второй волны коронавируса, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис. Об этом пишет Delfi.

По его словам, столь жестких ограничений экономической деятельности, какие были приняты в марте, уже не будет, планируется работать с отдельными очагами.

Глава правительства назвал самым надежным средством защиты от коронавируса «отсутствие социального контакта и соблюдение правил гигиены». «Надо делать это и в будущем, но я думаю, что мы говорим о локализованных очагах, что сейчас и происходит, — сказал Сквернялис. — Такой план подготовлен. Я надеюсь, что его не потребуется вводить. Но мы должны быть готовы».

В Литве карантин ввели 16 марта. Были закрыты большинство магазинов, запрещены массовые мероприятия, ограничено предоставление услуг, с 4 апреля страна прекратила воздушное сообщение. Затем ограничения начали смягчать, однако карантин пока продлен до 16 июня.

По последним данным, общее количество зараженных коронавирусом в Литве составило 1656. Скончались 68 пациентов.

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