Московские стационары начали переход к докоронавирусному режиму работы

В Москве около трех тысяч больничных коек перепрофилируют для для приема неинфекционных больных. Об этом в четверг, 28 мая, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что переход к работе в стандартном режиме начнется в пяти московских стационарах со следующей недели.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эпидемиологическая ситуация в столице заметно улучшилась. «Около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно. И сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары», — отметила она.

Первыми к работе в привычном режиме вернутся челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, городская клиническая больница имени Плетнева, городская клиническая больница имени Мухина, городская клиническая больница имени Демихова и городская клиническая больница № 31.

Также Ракова заявила, что возможность перепрофилирования коек появилась в том числе благодаря тому, что в столице сформирован резервный коечный фонд на базе временных госпиталей. По ее словам, эти учреждения будут сохранены на случай изменения эпидемиологической обстановки и позволят оперативно приняь необходимые меры.

Ранее Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. В то же время столичный градоначальник объявил о втором этапе смягчения ограничений. Так, москвичам позволят гулять, заниматься спортом при условии соблюдения перчаточного и масочного режима. Помимо этого откроются парки, автомобильные салоны, непродовольственные магазины, а также ряд точек по оказанию услуг. Остается запрет на работу парикмахерских, ресторанов, фитнес-клубов, театров и музеев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!