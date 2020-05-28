На Украине выявили вспышку коронавируса на военном полигоне

Вспышку коронавируса выявили на военном полигоне в Ровненской области Украины, передает УНИАН.

Инфекцию обнаружили у восьмерых артиллеристов из Тернопольской области во время планового тестирования. Зараженные находятся в инфекционном отделении военного госпиталя. В оперативном командовании «Запад» сообщили, что болезнь проходит бессимптомно. На полигоне провели дезинфекцию, на коронавирус протестируют весь личный состав. Учения отменять не планируется.

По последним данным, коронавирус на Украине подтвердился у 22 382 человек. Скончались 669 пациентов, выздоровели 8439. На первом месте по числу инфицированных находится Черновицкая область (3201 зараженный). Далее идут Киев и Ровненская область.

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