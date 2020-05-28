У россиянина похитили рукопись Пушкина за 75 миллионов рублей

В Сочи у 51-летнего россиянина похитили рукопись поэта Александра Пушкина за 75 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в конце мая владелец раритета обнаружил пропажу. Он сразу заподозрил в этом бывшую сожительницу и обратился в правоохранительные органы. Следователи изучили отпечатки пальцев, окурки сигарет, следы ткани. По горячим следам была установлена 39-летняя жительница Украины, женщина сама пришла в полицию и сдалась.

Ценный раритет изъят, подозреваемая задержана. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

22 апреля сообщалось, что в Москве была похищена картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» стоимостью 2,24 миллиона рублей.

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