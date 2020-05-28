В России оценили вероятность повторения сценария лета 2010 года

Аномально жаркое лето, которое прогнозируется в России, может привести к повторению ситуации 2010 года, когда по всей стране горели леса, а Москву укутало смогом из-за тления торфяников. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

Директор центра «Биота, климат, ландшафты» Национального исследовательского Томского государственного университета Сергей Кирпотин заявил, что сценарий десятилетней давности очень вероятен. «В 2010 году наблюдалось такое явление, как тепловая волна, когда блокируется перенос воздушных масс с Атлантики, стоит антициклон более двух месяцев и нет осадков. (...) Тепловая волна, или "великая засуха", как ее еще можно назвать, особенно опасна для торфяников», — напомнил он.

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков добавил, что для усугубления лесных пожаров достаточно 10 жарких дней подряд, а в средней полосе к лету количество осадков уменьшится, что скажется на ситуации неблагоприятным образом.

В Рослесхозе в свою очередь заметили, что в этом году наблюдается раннее наступление пожароопасного сезона. Согласно прогнозам на апрель–октябрь 2020 года, осложнение ситуации с пожарами может возникнуть в Центральном и Приволжском федеральных округах. В 2010 году на их долю пришлось 74 процентов торфяных пожаров от общего количества по стране. Председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов уверен, что произошедшее может повториться, так как подход к охране лесов за 10 лет не изменился. Так, до сих пор актуальна проблема нехватки лесников, также существует человеческий фактор.

Летом 2010 года из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в лесах Московской области в столице образовалась сильнейшая дымовая завеса. Концентрации загрязняющих веществ на территории столицы превышали предельно допустимые в несколько раз: по угарному газу — почти до 7, по взвешенным веществам — до 16. Экологическая ситуация продолжалась почти месяц и улучшилась к середине августа.

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