Собянин рассказал об увеличении смертности пациентов с COVID-19 в мае

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в мае статистика по смертности пациентов с COVID-19 будет больше. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканале Россия 24, трансляция велась на YouTube.

«Смертность еще достаточно высокая, так как мы имеем большой накопленный объем тяжелобольных, за которых борются врачи. Ситуация не такая радужная и не надо забегать вперед...», — сказал он. Градоначальник отметил, что медики будут разбираться в причинах каждой смерти, связях коронавируса с хроническими заболеваниями и болезнями системы кровообращения.

Ранее Собянин заявил, что режим ограничений, введенный в Москве из-за распространения коронавируса, сохранится до появления вакцины. Днем ранее градоначальник объявил об ослаблении с 1 июня ограничений по коронавирусу, но продлил режим самоизоляции до 14 июня.

За последние сутки в России зарегистрировали 8371 новый случай заражения коронавирусом. Новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2054), Московской области (774) и Санкт-Петербурге (383). Скончались 174 человека с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 8785 пациентов.

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