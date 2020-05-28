Россияне назвали новый фактор выбора работы на фоне коронавируса

Треть россиян из-за коронавируса стали больше внимания уделять наличию соцпакета у работодателей, а 13 процентов трудящихся назвали этот фактор главным при выборе работы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что каждый пятый респондент посчитал предоставляемые сотрудникам бонусы необходимыми в кризисных ситуациях. Большинство же опрошенных уверены, что прямая материальная поддержка стала бы наиболее полезной.

Для 67 процентов работников приоритет среди социальных гарантий достался медицинской страховке (ДМС), еще 40 процентов россиян посчитали необходимым предоставление бесплатного питания, 30 процентов опрошенных считают нужным обучение за счет компании, а 15 процентов выделяют занятия спортом.

При этом стандартного набора из ДМС, питания, обучения и спорта россиянам уже недостаточно. На фоне эпидемии коронавируса работники задумались о накоплении пенсии. Порядка 75 процентов респондентов высказались о необходимости введения долгосрочных социальных программ для сотрудников. Около 23 процентов работников считают корпоративные пенсионные программы одними из важнейших составляющих соцпакета.

Стоит отметить, что лишь десятая часть — 11 процентов — работодателей, как показал опрос, не предоставляют никаких бонусов сотрудникам. Исследование было проведено среди экономически активного населения России в возрасте от 18 лет. Всего было опрошено 3,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Минтруда поддержали инициативу о введении нового взноса с зарплаты россиян. Сумма с этого налога будет накапливаться и в дальнейшем может быть выплачена в качестве пособия в случае потери работы. Однако это возможно, только если представители профсоюзов и работодателей придут к согласию по поводу идеи.

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