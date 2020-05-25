На портале Роструда запустят систему электронного документооборота

На федеральном портале Роструда «Работа в России» пройдет эксперимент по внедрению электронных трудовых документов, финансируемый национальным проектом «Цифровая экономика». Систему запустят 1 октября, она позволит управлять документооборотом через личный кабинет, передает в понедельник, 25 мая, «Коммерсант».

Для использования системы понадобится простая электронная подпись. Уточняется, что работодатели также смогут пользоваться личной информационной системой, чтобы принять участие в эксперименте.

Эксперимент продлится до 31 октября 2021 года. В его рамках будет осуществлен перевод в электронный вид таких внутренних документов работодателя, как приказы о найме и увольнениях, трудовые договоры, распоряжения, нормативные акты.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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